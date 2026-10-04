"Бачатский – сила!": кузбассовец на UFC в США уничтожил настоящего титана

Кузбассовец Роман Копылов разгромил камерунца Атебу Гаутье в первом раунде на промоушене UFC 332, который состоялся в ночь на воскресенье, 4 октября, в Солт-Лейк-Сити, США.

Поединок завершился на 3:12 первого раунда. Копылов точными джебами попал оппоненту в голову, после чего у того подвернулась нога, Гаутье полетел на пол, чем немедленно воспользовался Копылов. Итог – вторая победа подряд в UFC.