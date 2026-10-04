Спорт

"Бачатский – сила!": кузбассовец на UFC в США уничтожил настоящего титана

Именитый уроженец Кузбасса уложил на лопатки легендарного бойца на чемпионате в США.

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Кузбассовец Роман Копылов разгромил камерунца Атебу Гаутье в первом раунде на промоушене UFC 332, который состоялся в ночь на воскресенье, 4 октября, в Солт-Лейк-Сити, США.

Поединок завершился на 3:12 первого раунда. Копылов точными джебами попал оппоненту в голову, после чего у того подвернулась нога, Гаутье полетел на пол, чем немедленно воспользовался Копылов. Итог – вторая победа подряд в UFC.

– Бачатский – сила! Россия, вперёд! – сказал боец после победы.

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Всего на счету 35-летнего Копылова 16 побед и пять поражений в смешанных единоборствах. У 24-летнего камерунца – 11 побед и два поражения.

Роман Копылов родился в посёлке Щебзавод, Старобачатское сельское поселение, Беловский округ. Напомним, в мае он победил бразильца Марко Тулио в рамках 328-го номерного турнира UFC.

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