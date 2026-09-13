"Ну терпите": кемеровчане пожаловались на жуткую воду из крана

Житель дома №6 на улице Муромцева в Кемерове пожаловался на грязную горячую и холодную воду, которая течет из кранов.

– По словам читателя, из-за этого невозможно нормально стирать, готовить и пить воду, – написали в телеграм-канале "Инцидент Кемерово".

По данным канала, сначала жители обратились в "Кемвод". Там, по словам автора жалобы, им посоветовали связаться с управляющей компанией. Однако в УК, как утверждает кемеровчанин, не смогли объяснить причину проблемы.

На вопрос, что делать с грязной водой, в УК якобы ответили: "Покупайте воду".

– На мой вопрос: "А за что мы платим за коммуналку и воду?", они сказали: "Ну терпите", – написал автор жалобы.

Журналист VSE42.RU обратился за комментарием в СГК Кузбасс. В компании объяснили, как должна решаться подобная проблема: