"Сбежал весь в крови": в Кузбассе произошла дорожная жуть на ровном месте

В ночь на субботу в Осинниках легковушка превратилась в груду металла, рассказали пользователи соцсетей.

– Девятка влетела в столб, водитель живёт неподалёку, сбежал весь в кpoви. Был один, – сказал подписчик тг-канала "ВТочку".

Авария произошла в 5:40 на улице Максима Горького. Судя по кадрам, легковушка получила критический урон. Местные жители задаются вопросом, как такое могло произойти на ровном месте.

Автор поста шутит, что день трезвости, который был в пятницу, кто-то неплохо отметил.