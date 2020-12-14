"Исхудавшая" и "постаревшая" Земфира попала в объективы папарацци

Земфира недавно заразилась коронавирусом, от которого лечилась в домашних условиях. Во время вынужденной самоизоляции она продолжала активную работу над новым альбомом. Сейчас звезда полностью здорова, поэтому часто стала ездить по делам и попадаться на глаза соседям. Те в свою очередь заметили, что рок-дива "осунулась и постарела", сообщает "Экспресс газета".

Журналисты подстерегли Земфиру и запечатлели ее во время выхода из дома. На кадрах видно, как певица направляется к мусорным бакам с пакетом в руках. Публика, как пишет СМИ, заявила, что исполнительница "сильно похудела, выглядит болезненной и потеряла былой лоск". Об этом передает "Дни.ру".

Кроме того, отмечается, что в "постаревшей" после перенесенной смертельной инфекции знаменитости якобы стало тяжело узнавать прежнюю звезду с боевым духом.

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