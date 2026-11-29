Эксперт в области финансов Ольга Борисова рассказала, за что клиентки переплачивают тысячи рублей на маникюре.
Красивый маникюр нередко обходится дороже, чем планировалось. Причём часть расходов клиентки создают себе сами ещё до того, как садятся в кресло мастера. О том, какие ошибки увеличивают стоимость процедуры, журналисту VSE42.RU рассказала Ольга Борисова, доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ.
Первая ошибка – дизайн на каждый ноготь
Стразы и другие декоративные элементы могут почти вдвое увеличить стоимость услуги. При этом переплата не всегда оправдана визуальным результатом.
– Например, можно украсить по одному пальцу на каждой руке и получить эффектный дизайн, не переплачивая за декор на всех ногтях, – объяснила Ольга Борисова.
Вторая ошибка – невнятно объяснять мастеру, чего хочется
Если клиентка не может чётко описать желаемый результат, есть риск получить совсем не тот маникюр, который представлялся изначально. В итоге покрытие приходится переделывать, а это дополнительные расходы, отметила специалист.
Третья ошибка – забывать о снятии старого покрытия
Перед записью важно учитывать, что имеющийся гель-лак или другое покрытие, возможно, придётся снять. Как подчеркнула экономист, во многих салонах эта процедура оплачивается отдельно и увеличивает итоговый чек.
Четвёртая ошибка – выбирать мастера только по низкой цене
Экономия на услуге может обернуться новыми тратами. По словам эксперта, если мастер не соблюдает правила стерилизации инструментов и не предоставляет гарантию на выполненную работу, клиентке может потребоваться чаще обращаться за маникюром. В результате первоначально привлекательная цена оборачивается регулярными расходами.
Эксперт в области финансов советует заранее обсуждать дизайн и стоимость всех процедур, учитывать необходимость снятия предыдущего покрытия и внимательно выбирать специалиста. Такой подход поможет избежать неожиданных трат.