Красивый маникюр нередко обходится дороже, чем планировалось. Причём часть расходов клиентки создают себе сами ещё до того, как садятся в кресло мастера. О том, какие ошибки увеличивают стоимость процедуры, журналисту VSE42.RU рассказала Ольга Борисова, доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ.

Первая ошибка – дизайн на каждый ноготь

Стразы и другие декоративные элементы могут почти вдвое увеличить стоимость услуги. При этом переплата не всегда оправдана визуальным результатом.

– Например, можно украсить по одному пальцу на каждой руке и получить эффектный дизайн, не переплачивая за декор на всех ногтях, – объяснила Ольга Борисова.

Вторая ошибка – невнятно объяснять мастеру, чего хочется

Если клиентка не может чётко описать желаемый результат, есть риск получить совсем не тот маникюр, который представлялся изначально. В итоге покрытие приходится переделывать, а это дополнительные расходы, отметила специалист.

Третья ошибка – забывать о снятии старого покрытия

Перед записью важно учитывать, что имеющийся гель-лак или другое покрытие, возможно, придётся снять. Как подчеркнула экономист, во многих салонах эта процедура оплачивается отдельно и увеличивает итоговый чек.

Четвёртая ошибка – выбирать мастера только по низкой цене

Экономия на услуге может обернуться новыми тратами. По словам эксперта, если мастер не соблюдает правила стерилизации инструментов и не предоставляет гарантию на выполненную работу, клиентке может потребоваться чаще обращаться за маникюром. В результате первоначально привлекательная цена оборачивается регулярными расходами.

Эксперт в области финансов советует заранее обсуждать дизайн и стоимость всех процедур, учитывать необходимость снятия предыдущего покрытия и внимательно выбирать специалиста. Такой подход поможет избежать неожиданных трат.