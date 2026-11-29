Жалоба появилась сегодня, 29 ноября, в телеграм-канале "Инцидент Кузбасс". Автор обращения рассказала, что у неё эпилепсия, и ей уже несколько месяцев не выдают положенные лекарства.

– Говорят, на областную льготу не приходят, а как жить, если инвалидность не дают и на работу не берут, боятся ответственности, – написала женщина.

По её словам, в аптеке сообщили, что лекарства могут поступить только после Нового года, и пока рассчитывать на их получение не стоит. При этом препараты обходятся семье дорого: у женщины двое детей, мужу приходится обеспечивать семью одному. На покупку лекарств жительница Кузбасса вынуждена занимать деньги у родных.

– Хотелось бы обратиться к Минздраву, как долго это ещё будет, людям теперь ложиться умирать?! – возмутилась автор публикации.

Напомним, ранее Илья Середюк объяснил, почему в регионе пропали льготные лекарства.