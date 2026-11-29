Даже дорогие средства и старания перед зеркалом не гарантируют пышную причёску на весь день. Порой сами привычки в уходе лишают волосы объёма, портят форму укладки и заставляют снова и снова браться за фен и расчёску. О трёх распространённых ошибках журналисту VSE42.RU рассказала профессиональный парикмахер-стилист Анастасия Окулова.

Ошибка № 1. Расчёсывать сухие кудри

Обладательницам кудрявых волос стоит быть особенно осторожными с расчёской. Одна из частых ошибок – расчёсывание сухих кудряшек. Это может нарушить естественную форму завитков, из-за чего причёска потеряет аккуратный вид и объём.

Ошибка № 2. Перебарщивать со средствами для укладки

Больше стайлинга – не значит лучше результат. Если использовать слишком много средств, вместо пышной причёски можно получить "сосульки".

– Если нанести на кожу головы для объёма много пудры, волосы склеятся, а сам объём пропадёт, – объяснила Анастасия Окулова.

Поэтому важно соблюдать меру и не пытаться добиться стойкой укладки за счёт увеличения количества уходового средства.

Ошибка № 3. Наносить маску и кондиционер на корни

Ещё одна распространённая ошибка происходит прямо во время мытья головы. Маски и кондиционеры предназначены для ухода за длиной волос, а не за кожей головы.

Специалист советует отступать от корней минимум на пять сантиметров. Если наносить такие средства непосредственно на кожу головы, волосы могут быстрее жирниться и перестанут поддаваться укладке.

Напомним, ранее парикмахер рассказала редакции VSE42.RU, какие стрижки позволяют тратить меньше времени на ежедневный уход.