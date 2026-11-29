Жалоба появилась в соцсетях мэра Кемерова Дмитрия Анисимова. Местная жительница попросила добавить утренний рейс автобуса № 15, который следует в сторону Химпрома.

– Сделайте дополнительный рейс 15-го автобуса утром, с 7 до 7:30 в сторону Химпрома. Люди едут на Токем, Кокс, мехзавод, Химпром, а влезть в автобус на Ленина невозможно. Сегодня в давке этой чуть не умерли. Что за издевательство над людьми? – написала кемеровчанка.

Постоянная читательница VSE42.RU также подтвердила, что по утрам уехать на автобусе № 15 бывает крайне сложно. По её словам, пассажирам везёт, если они заходят в транспорт на начальной остановке, пока он ещё пустой. На проспекте Ленина же желающих уехать так много, что некоторые физически не могут попасть в салон.

В администрации Кемерова отреагировали на обращение.

– Передали Ваше сообщение специалистам УЕЗТУ для анализа работы маршрута и предоставления ответа. С информацией вернёмся не позднее 30 ноября, – ответили власти.

Напомним, ранее кемеровчанам объяснили, почему один из популярных автобусных маршрутов курсирует с перебоями.