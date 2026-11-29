В Междуреченске дорожные работы на Вокзальной улице развернули на фоне снегопада.

Видео с места событий сегодня, 29 ноября, опубликовали в канале "Подслушано Междуреченск Мыски". На кадрах видно, как трое рабочих занимаются ремонтом асфальтового покрытия. При этом улица уже покрыта снегом, который продолжает идти.

– Вокзальная улица. Нашли время ремонтировать дорогу... Зато летом ни разу не видно их... – написали в публикации.

Комментаторы также обратили внимание на сроки проведения работ. Одни иронично заметили:

– Готовь сани летом..

Другие предположили, что нынешний ремонт может быть связан с недостатками предыдущего:

– Значит так ремонтировали летом, что аж зимой приспичило опять ремонтировать...

Впрочем, нашлись и те, кто предложил не спешить с выводами:

– Может причина ремонта появилась только сейчас?

Напомним, ранее редакция VSE42.RU писала о том, что в Кузбассе завершили ремонт 89 километров дорожного полотна. Также стало известно, какие дороги в областном центре преобразятся в 2027 году.