Сразу четыре кузбассовца представят Россию на мировом первенстве по муайтай среди военнослужащих.

– С 29 ноября по 6 декабря столица Таиланда, Бангкок, примет чемпионат мира по муайтай среди военнослужащих. Четыре воспитанника региональной федерации вошли в окончательную заявку национальной сборной, – сообщили в Федерации муайтай Кузбасса.

За медали турнира поборются спортсмены в четырёх весовых категориях:

51 кг – Амурлен Тугуров из Кемерова. Тренер – А. С. Бусыгин.

57 кг – Салават Исаев из Прокопьевска. Тренер – М. В. Главинский.

60 кг – Егор Бикрев из Прокопьевска. Тренер – М. В. Главинский.

63,5 кг – Эрсултан Сайфутдинов из Прокопьевска. Тренер – С. А. Никитин.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU писала о том, как кемеровчанин выиграл ультрамарафон в Катаре.