По данным Кемеровского гидрометцентра, завтра, 30 ноября, в Кузбассе будет облачно. Ожидается небольшой, местами умеренный снег, в отдельных районах пройдут метели. На дорогах образуется гололедица.

Ночью температура опустится до – 7, – 12 градусов, местами похолодает до – 17. Днём столбики термометров покажут – 4, – 9 градусов, а в отдельных районах до – 14.

Особенно неприятным станет ветер. Он будет юго-западным, со скоростью 7–12 м/с, местами порывы достигнут 20 м/с.

В Кемерове также ожидаются снег и метель. Ночью температура составит – 9, – 11 градусов, днём – 5, – 7 градусов. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 7–12 м/с, ночью местами его порывы усилятся до 17 м/с. На дорогах города также прогнозируется гололедица.

В МЧС Кузбасса отдельно предупредили об ухудшении погодных условий:

– Сильный ветер до 20 м/с, метель, гололед ожидается местами на территории Кузбасса 30 ноября 2026 г. Не пренебрегайте предупреждениями о погодных явлениях! Номер вызова экстренных оперативных служб – 112.

Напомним, ранее в Кемерове выпала половина месячной нормы осадков.