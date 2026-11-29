Как сообщили в Управлении ЗАГС Кузбасса, речь идёт о прошедшем четверге, 26 ноября. В этот день брак зарегистрировали 77 пар. Все они выбрали одну "зеркальную" дату – 26.11.2026.

Сочетание чисел привлекло внимание влюблённых своей гармонией и символичностью.

– Дата 26.11.2026 привлекла влюблённых своей гармонией и символизмом – многие пары специально выбирали этот день, чтобы начать совместную жизнь с красивого сочетания чисел, – отметили в ведомстве.

Новобрачных поздравили с созданием семей и пожелали им взаимопонимания, поддержки и счастья.

Напомним, месяц назад в красивую дату в Кузбассе расписались 37 пар. Также редакция VSE42.RU сообщала о том, какие популярные и редкие имена жители региона давали своим детям.