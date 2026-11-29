Жителей двух территорий в Кузбассе предупредили о временных перебоях в теле – и радиовещании. Ограничения связаны с плановыми профилактическими работами на станциях, сообщает филиал РТРС "Кемеровский ОРТПЦ".

Так, в пгт Яшкино трансляцию бесплатных телеканалов в пакетах "РТРС-1" и "РТРС-2" приостановят 30 ноября с 11:00 до 17:00*.

В Анжеро-Судженске отключения запланированы на 2 декабря. С 14:00 до 15:00* могут не работать телеканалы из пакетов "РТРС-1" и "РТРС-2", а также "Радио России".

– Некоторые работы могут быть отменены (перенесены на другое время) из-за плохих погодных условий. Все отключения трансляции согласованы с вещателями, – предупредили в организации.

* Указано местное время.