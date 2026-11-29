За последнюю неделю жертвами аферистов стали 32 жителя Кузбасса. Общий ущерб превысил 9,5 млн рублей, а самая крупная разовая потеря составила 3 млн рублей.

По данным прокуратуры Кузбасса, в 16 случаях мошенники добились незаконного списания денег с банковских счетов, в том числе через оформление кредитов. Ещё двое кузбассовцев поверили в заработок на "инвестициях", шестеро попались на уловки лжесотрудников различных организаций, а восемь человек пострадали при сделках через онлайн-сервисы.

Тем временем аферисты придумывают новые способы обмана. Одна из свежих схем связана с якобы перерасчётом коммунальных платежей.

Мошенники создают закрытые группы и предлагают участникам подтвердить персональные данные – ФИО, дату рождения и другую информацию.

– Там отвечают боты и поэтому кажется, что все отвечают и это безопасно. Следом появляется сообщение о "завершении верификации" с предложением перейти в чат-бот, – уточняет надзорное ведомство.

На следующем этапе бот запрашивает шестизначный код авторизации от мессенджера. Если пользователь передаст его аферистам, те смогут получить доступ к аккаунту и использовать его в своих целях. По данным правоохранителей, такие атаки могут быть направлены на конкретных людей, о которых мошенники заранее собрали информацию.

В прокуратуре напоминают: никому нельзя сообщать коды авторизации из СМС и уведомлений мессенджеров, даже если их запрашивает бот или человек, представившийся сотрудником организации.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU писала о том, как в Кузбассе пенсионерка заплатила за "жизнь" более полумиллиона.