83-летняя жительница Мариинска обратилась в полицию и сообщила, что неизвестные похитили у неё 550 тысяч рублей.

Выяснилось, что в начале ноября пенсионерке позвонили якобы с администрации и сказали, что ей положены медаль и денежная выплата в размере 10 тысяч рублей. Для оформления награды собеседница попросила назвать номер СНИЛС.

Спустя два дня раздался новый звонок. На этот раз мужчина представился сотрудником правоохранительных органов и начал запугивать пенсионерку. Он заявил, что её персональные данные оказались у мошенников, а от её имени якобы открыли банковский счёт, через который собираются переводить деньги террористам. Женщине сообщили, что против неё возбудили уголовное дело, а сбережения необходимо срочно задекларировать, чтобы доказать непричастность к преступлению.

– Следующий собеседник представился юристом и проинструктировал потерпевшую, что следует передать накопления курьеру, который назовет кодовое слово "жизнь", – сообщает полиция Кузбасса.

Пенсионерка несколько дней снимала деньги со счетов, а затем добавила к ним наличные, которые хранила дома. В итоге она отдала прибывшему курьеру 550 тысяч рублей.

Сейчас сотрудники уголовного розыска устанавливают аферистов. Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве. Максимальное наказание – до 6 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Кузбассе бабушка сказала "кислород" и потеряла почти 4 млн рублей.