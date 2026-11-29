В Кемерове вычислили водителя, который решил совершить обгон прямо на пешеходном переходе. Его опасный манёвр снял участник "Мобильного патруля", а запись помогла сотрудникам ГИБДД найти нарушителя.

Инцидент произошёл в областном центре на улице 40 лет Октября. Водитель автомобиля GAC выехал на встречную полосу через сплошную линию разметки и совершил обгон непосредственно на "зебре".

Видео передали в Госавтоинспекцию. Полицейские установили личность автомобилиста и составили на него протокол за выезд на встречную полосу с нарушением ПДД.

– В качестве наказания ему назначен административный штраф в размере 7 500 рублей, – сообщает полиция Кузбасса.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU сообщала о том, что в Кемерове столкнулись четыре машины.