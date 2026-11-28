В Кузбассе утверждена сумма, на основе которой рассчитывается компенсация за переезд в деревни. Число выросло, но не так сильно, как в некоторые годы до этого, следует из постановления вице-губернатора Андрея Панова.

– Установить стоимость 1 кв. метра общей площади жилья на сельских территориях в границах Кемеровской области – Кузбасса на 2027 год в размере 78 400 рублей, – сказано в документе.

В текущем году один квадрат в сёлах "стоит" 72 290 рублей, причём это меньше, чем было в прошлом году – 74 300 рублей. Но всё равно рост не такой большой, как в 2023-м, когда сумму взвинтили с 40 540 до 58 890 рублей.

Указанная сумма учитывается при расчёте социальной выплаты по программе о комплексном развитии сельских территорий. Для получения денег граждане должны переехать в село и официально там трудоустроиться. Размер выплаты составит не более 70% от стоимости строительства или покупки дома. Но есть ограничения: нельзя покупать дом у близких родственников или дом, где заявитель уже живет.