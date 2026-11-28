В субботу, 28 ноября, около 17:30 в Кемерове на пересечении проспекта Химиков с улицей Ворошилова столкнулись четыре автомобиля, сообщают очевидцы в соцсетях.

– Левый ряд. Сильная Авария, пожарные и медицинская помощь стоит там, – сказал автомобилист.

Судя по кадрам, там возник "паровозик": машины столкнулись поочерёдно.

Движение затруднено на Химиков от бульвара Строителей до Волгоградской. Кроме того, на перекрёстке с последней только что произошло ещё одно ДТП.

При этом в целом ситуация на кемеровских дорогах спокойная, несмотря на идущий целый день снегопад. Пробки на момент подготовки новости составляют 1-3 балла.