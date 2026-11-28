Кемеровская мэрия заказала ледовый городок на бульваре Строителей, сказано на госзакупках. Начальная цена составляла чуть более двух миллионов, а отдали контракт в итоге участнику, запросившему 1,8 млн рублей.

Подрядчик должен будет до 22 декабря установить на бульваре большую горку "Летучий корабль", малую горку "Забава" и трёхметрового Деда Мороза, а также прочие сооружения из ледяных блоков. Демонтируют городок с 20 по 28 февраля.

Напомним, на оформление площади Советов и фонтана Драмтеатра мэрия потратила 7,2 млн рублей.

Накануне сообщалось, что на площади Советов почти завершили праздничное оформление. Главным украшением стала знаменитая ёлка, а рядом с ней установили сказочные фигуры Деда Мороза и Снегурочки.