Бывшая работница Муниципального трамвайно-троллейбусного предприятия Новокузнецка при поддержке прокуратуры отсудила у организации компенсацию морального вреда за тяжёлую травму, сообщает в субботу надзорное ведомство.

– При исполнении должностных обязанностей в октябре 2025 года женщина получила травму. Произошедшее отразилось на здоровье горожанки и её моральном состоянии, – сказали в прокуратуре.

До сих пор горожанка мучается от последствий: болит поясница, не может заниматься домашними делами, регулярно нужно лечение.

Прокурор подал иск в суд к организации. В итоге женщине должны заплатить 350 000 рублей.