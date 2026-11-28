В субботу, 28 ноября, подписчица паблика "Инцидент Кузбасс" пожаловалась на зверскую травлю в одной из кемеровских школ. По словам заявительницы, назвавшейся мамой ученицы средних классов, мальчики отобрали у неё телефон и стали пинать.

– Начали передавать телефон друг другу, при этом дети якобы "в шутку" начали пинать её по ногам. (Дочь) упала, и они продолжили её пинать (хоть и не сильно, но целенаправленно). В результате падения моя дочь сломала руку, – сказала автор сообщения.

Далее, по её словам, родители двух мальчиков принесли извинения, директор вообще никак не обмолвилась, а классный руководитель и вовсе стала обвинять в случившемся девочку, когда та пришла на урок с загипсованной рукой.

– Учитель продолжила обвинять её в произошедшем – причём делала это публично, при других одноклассниках. Это уже не просто халатность, а психологическое давление на ребёнка, который и так получил травму, – сокрушается горожанка.

Она подчёркивает, что произошедшее попало на школьную видеокамеру, и надеется, что надзорные органы во всём разберутся.

Знатоки в комментариях советуют женщине сначала написать претензию на имя директора, а если ответ не устроит, то обращаться в вышестоящие инстанции.