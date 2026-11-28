В субботу, 28 ноября, в Белове начали демонтаж домов, расселённых по программе "Сейсмика", рассказал глава города Сергей Алексеев.

– Техника работает на Железнодорожной, 7а, – сказал мэр.

Жильцы расселённых домов ранее получили новые квартиры в микрорайоне Сосновый.

По данным сайта дом.минжкх, в Белове остаются 29 аварийных домов. На улице Железнодорожной – 1а, 13, 14 и 22.

Напомним, аварийные дома – далеко не единственная проблема Белова. Горожане наперебой жалуются на затопленные подвалы, а власти обещают исправить это лишь через несколько лет.