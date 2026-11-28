В субботу, 28 ноября, в Кузнецком районе Новокузнецка на улице Луначарского состоялось открытие памятника святому Прокопию, сообщил глава города Денис Ильин. Реализовали проект на благотворительные деньги предприятий.

Прокопий – монашеское имя Петра Титова, который родился в Кузнецке в 1877 году, стал архиепископом, пережил заключение и ссылки. В 1937 году его расстреляли коммунисты. В 2000 году Русская православная церковь причислила его к лику святых как священномученика.

С памятником связан скандал. Мэрия выдала разрешение на установку в середине октября, но общественники вскрыли нестыковки. Археолог Юрий Ширин указал, что работы идут в границах сразу нескольких охраняемых территорий: "Острог и город Кузнецк", "Достопримечательное место "Кузнецк" и других. А мэрия, выяснили журналисты, на самом деле давала разрешение лишь на благоустройство, а не установку монумента.

– Судя по отвалу рядом со стройплощадкой, прокопали достаточно, чтобы говорить о полном разрушении данного участка археологического памятника, – сказал в конце октября учёный.

Управление по охране объектов культурного наследия Кузбасса в ноябре подтвердило, что вынимать грунт на этой земле категорически запрещено. Разрешений на земляные работы и установку постамента управление не выдавало.

Чем закончится эта история, пока непонятно. В ситуации разбираются надзорные органы.