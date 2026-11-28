В Кузбассе в воскресенье, 29 ноября, будет сущий ад на улице, предупреждают метеорологи.

По данным Кемеровского гидрометцентра, ночью в Кемерове будет –4,–6°C, днём – те же –4,–6°C. порывы юго-западного ветра 14-19 м/с. Пройдут небольшой снег, мокрый снег, метель. На дорогах – сильная гололедица.

В целом по региону ночью –4,–9°C, местами до –14°C, днём –2,–7°C, местами до –12°C.

– В связи с прохождением фронтальных разделов 29 ноября ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега, местами усиление юго-западного ветра до 22 м/с, местами гололедные явления, метели, сильная гололедица, – сказали в метеоцентре.

Далее ожидается понижение температуры – зима вступает в свои права.

Дороги будут покрыты жутким гололёдом: автомобилистам и пешеходам нужно быть предельно осторожными.