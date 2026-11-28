В Анжеро-Судженске оштрафовали 40-летнего горожанина за комментарий во "ВКонтакте", сообщает близкий к силовикам Макс-канал "Кузбасс без экстремизма".

– Евгений Ф. в одной из групп социальной сети "ВКонтакте" разместил комментарий, содержащий негативную оценку групп лиц, объединённых по признакам национальности и происхождения, – сказано в публикации.

Негативно высказывался анжеросудженец о народах Кавказа. Полицейские заметили комментарий и вычислили автора. На него составили материал по ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды).

Суд выписал ненавистнику кавказцев штраф 10 000 рублей. В случае повторного нарушения на него заведут уголовку по ст. 282 УК РФ, по которой грозит до 6 лет колонии.