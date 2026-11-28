Василий Корыткин из Кемерова стал победителем ультрамарафона Qatar East to West Ultra в Катаре, который проходил 27 ноября, сообщает администрация Кемерова.

Невероятно выносливый кемеровчанин преодолел 90 км по пустыне в 30-градусную жару за 5:54:05, с отрывом в 25 минут от соперника.

Участники забега пересекали страну с восточного побережья на западное. Стартовала гонка на набережной столицы Доха, а финишировала – на пляже Духан, на западном побережье эмирата.

Трассу поделили на шесть этапов, по пути были пункты с водой и медицинской помощью.