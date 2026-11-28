В Кузбассе арестовали 60-летнего ставропольца, его подозревают в двойном убийстве 1997 года, сообщают в субботу областные МВД и СК.

Предварительно, в мае 1997 года во время пьянки фигурант поругался с 19– и 21-летним собутыльниками и убил обоих множественными ударами ножом.

– Злоумышленник на мотоцикле вывез тела на свалку и спрятал, после чего вернулся на место убийства и скрыл следы преступления, – сказали в полиции.

Убийца тщательно вымыл кровь и уехал в другой регион. Только в 2000 году тела были найдены, силовики завели уголовное дело, но оно не двигалось с мёртвой точки. Лишь теперь сыщики нашли новых свидетелей, которых ранее не допрашивали, благодаря чему получилось выйти на след подозреваемого.

Мужчина проживал под другой фамилией в Ставропольском крае. Там россиянина задержали и доставили в Кемерово, где посадили в СИЗО.