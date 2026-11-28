В Кемерове собрались застраивать микрорайон 7В/2 в Ленинском районе, следует из постановления градоначальника Дмитрия Анисимова.

– Принять решение о комплексном развитии незастроенной территории микрорайона 7В/2 Центрального района города Кемерово, – сказано в документе.

Находится участок между улицей Терешковой, проспектом Притомским и улицей 1-й Заречной, напротив Московской площади через дорогу. Площадь территории – 2,26 Га. На ней отсутствуют капитальные строения и объекты культурного значения.

В будущем микрорайоне разрешено строить многоэтажки выше девяти этажей, общежития, больницы, школы, инфраструктуру и прочее.

Застроить микрорайон застройщик должен в течение 10 лет после подписания договора.