В Кемерове планируют установить ещё 37 камер фотовидеофиксации на дорогах. Администрация города разместила соответствующий тендер на госзакупках.

Как указано в документах, IP и PTZ-камеры появятся в следующих локациях:

ул. Железнодорожная – ул. Семашко

ул. Ю. Двужильного – ул. Плодопитомник

пр. В. Михайлова – ш. Леснополянское

пр. В. Михайлова, 4

пр. В. Михайлова – ул. Радужная

пр. Комсомольский – пр. Октябрьский

пр. Михайлова – пр. Весенний

пр. Михайлова 7

пр. Михайлова, 5Б;

ул. Михайлова, 5

пр. Московский – пр. Комсомольский

ул. 40 лет Октября – ул. Леонова

ул. 4-я Цветочная, 47

ул. 50 лет Октября – ул. Д. Бедного

ул. Аральская, 2а

ул. Григорьева, 39

ул. Елыкаевская, 151

ул. Инициативная, 103

ул. Инициативная – ул. 40 лет Октября

ул. Инициативная – ул. Металлистов

ул. Инициативная – ул. Попова

ул. Инициативная – ул. Рекордная

ул. Инициативная – ул. Халтурина

ул. Инициативная – ул. Черемховская

ул. Инициативная,75

ул. Институтская, 3

ул. Космическая – ул. Дружбы

ул. Металлистов – ул. Толстикова

ул. Нахимова, 177 (шк.№46)

ул. Торговая – пер. Горняцкий ж.р. Кедровка

ул. Александрова 18 (школа №82)

ул. Антипова – 2-й переулок Жданова

ул. Стахановская 27 (школа №70)

ул. Толстикова 1 (школа №39)

ш. Егорова – ул. Инициативная

ш. Егорова – ул. Стройгородок

ш. Егорова – ул. Халтурина

Выполнить работы подрядчик должен до 1 мая 2028 года. Начальная цена контракта – 24,5 млн рублей. А провести аукцион хотят 11 декабря.

Напомним, год назад мэрия заказала установку 50 камер для слежки за водителями.