В Кемерове планируют установить ещё 37 камер фотовидеофиксации на дорогах. Администрация города разместила соответствующий тендер на госзакупках.
Как указано в документах, IP и PTZ-камеры появятся в следующих локациях:
- ул. Железнодорожная – ул. Семашко
- ул. Ю. Двужильного – ул. Плодопитомник
- пр. В. Михайлова – ш. Леснополянское
- пр. В. Михайлова, 4
- пр. В. Михайлова – ул. Радужная
- пр. Комсомольский – пр. Октябрьский
- пр. Михайлова – пр. Весенний
- пр. Михайлова 7
- пр. Михайлова, 5Б;
- ул. Михайлова, 5
- пр. Московский – пр. Комсомольский
- ул. 40 лет Октября – ул. Леонова
- ул. 4-я Цветочная, 47
- ул. 50 лет Октября – ул. Д. Бедного
- ул. Аральская, 2а
- ул. Григорьева, 39
- ул. Елыкаевская, 151
- ул. Инициативная, 103
- ул. Инициативная – ул. 40 лет Октября
- ул. Инициативная – ул. Металлистов
- ул. Инициативная – ул. Попова
- ул. Инициативная – ул. Рекордная
- ул. Инициативная – ул. Халтурина
- ул. Инициативная – ул. Черемховская
- ул. Инициативная,75
- ул. Институтская, 3
- ул. Космическая – ул. Дружбы
- ул. Металлистов – ул. Толстикова
- ул. Нахимова, 177 (шк.№46)
- ул. Торговая – пер. Горняцкий ж.р. Кедровка
- ул. Александрова 18 (школа №82)
- ул. Антипова – 2-й переулок Жданова
- ул. Стахановская 27 (школа №70)
- ул. Толстикова 1 (школа №39)
- ш. Егорова – ул. Инициативная
- ш. Егорова – ул. Стройгородок
- ш. Егорова – ул. Халтурина
Выполнить работы подрядчик должен до 1 мая 2028 года. Начальная цена контракта – 24,5 млн рублей. А провести аукцион хотят 11 декабря.
Напомним, год назад мэрия заказала установку 50 камер для слежки за водителями.
Фото: VSE42.Ru