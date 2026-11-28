В Кемерове раскрыли кражу из иномарки во дворе, сообщает в субботу областное МВД.

По данным полиции, 30-летний горожанин с Южного пожаловался на пропажу вещей из Hyundai Elantra стоимостью 10 000 рублей. Вскоре блюстители порядка поймали подозреваемого – 33-летнего местного жителя. Ночью он возвращался из бара, увидел манящий автомобиль с открытым багажником, где лежали инструменты, и не смог устоять перед преступным соблазном.

– Злоумышленник сложил чужое имущество в органайзер, который также находился в машине, и похитил. Утром потерпевший обнаружил пропажу и обратился в полицию, – сказали в МВД.

Кемеровчанину, которому зачем-то срочно понадобились инструменты, теперь грозит по уголовной статье о краже до пяти лет колонии.