Активность медведей в Кузбассе практически сошла на нет, рассказали сайту VSE42.Ru в областном министерстве лесного комплекса и охотничьего хозяйства в ответе на запрос.

– За прошедшую неделю в Министерство не поступали обращения о появлении медведей в границах населённых пунктов, разрешения на регулирование не выдавались, – сказали в ведомстве.

Таким образом, тревожные прогнозы о нашествии шатунов-каннибалов пока не подтверждаются.

Всего в 2026 году по состоянию на 26 ноября министерством выдано 60 разрешений на отстрел бурых медведей в связи с появлением в населённых пунктах и возникновением угрозы жизни и здоровья граждан.

Охота на медведя в Кузбассе открыта с 1 августа по 31 декабря. По состоянию на 26 ноября добыто 224 особи.

То есть суммарно добыто 284 особи. В 2025 году таковых было больше – 320.