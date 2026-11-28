Заводской районный суд Новокузнецка вынес приговор 25-летнему горожанину за безрассудную схему с автомобилями, сообщает в субботу областная прокуратура.

В июне 2025 года местный житель передал будущему злоумышленнику Chevrolet Niva, чтобы он её починил и подготовил к продаже. Но тот решил пустить её в расход.

– Он нашёл объявление гражданина, который предлагал обменять автомобиль Lada Priora. Осуждённый согласился на сделку, а затем отечественный седан обменял на автомобиль Mercedes-Benz W210, – сказали в прокуратуре.

Чтобы оплатить разницу в стоимости, махинатор влез в долги. Однако платить через какое-то время не смог и вернул Mercedes продавцу.

На парня завели уголовное дело о присвоении, ущерб составил 200 000 рублей. Суд посадил афериста в колонию-поселение на два года и девять месяцев и на 2,5 года отобрал права. Похищенную "Ниву" полицейские нашли и вернули владельцу.