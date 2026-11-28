В Юрге 20-летнюю девушку лишили ценного, а злоумышленницей оказалась женщина, сообщает в субботу областное МВД.

Так, девушка пожаловалась в полицию на пропажу с банковского счёта 3 000 рублей. Оказалось, что юргинка накануне потеряла карту и не заблокировала её. Платёжное средство подобрала 49-летняя горожанка.

– Полицейские выяснили, что злоумышленница нашла банковскую карту на улице и оплатила ею свои покупки, – сказали в полиции.

Момент, как ушлая дама делает покупку, попал на камеру, потому отвертеться женщине не получится. На неё завели уголовное дело о краже, по которой грозит до шести лет колонии. Воровка вернула девушке всю сумму.