Погибшая ехала в такси с дочерью – они направлялись в центр Мешалкина, где девушке должны были сделать операцию на головном мозге. Об этом КП-Новосибирск рассказал сын умершей пассажирки.

Женщине было 49 лет. Долго работала воспитателем, затем заведующей в детском саду, в последнее время – в школе сына.

"Мама всегда всем на выручку приходила, воспитала нас с сестрой, обожала двух внучек. В последнее время помогала сестре, потому что та сильно болела", – рассказал мужчина.

В Новосибирск она приехала из Красноярского края с 30-летней дочерью. Сын находится на СВО и из-за отсутствия связи не сразу узнал о случившемся – о смерти матери ему сообщила супруга. У сестры, по его словам, перелом ноги, она в стабильном состоянии, операцию назначали на 2 декабря.

Тело матери в морге: предстоят экспертиза и вскрытие, после чего её отправят домой.