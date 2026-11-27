Супруги Усольцевы, пятилетняя Арина и собака корги пропали 28 сентября 2025 года на Кутурчинском Белогорье. Искать их начали только через несколько дней – заявления от родни сразу не было. Масштабная операция с полутора тысячей человек шла до августа, потом к поискам выезжали спасатели, полицейские и следователи. Как пишет krsk.aif.ru, корреспондент издания прямо спросил у экспертов, что случится с Ириной и Сергеем, если их найдут живыми.

Правозащитница Жанна Шмидт почти убеждена: семья жива. Уголовной статьи именно за "инсценировку исчезновения" в России нет – если за ней не стоит мошенничество вроде страховки. Но это не значит, что всё сойдёт с рук. Прокуратура может через суд взыскать реальные затраты бюджета: горючее, спецтехнику, авиацию, сверхурочные и командировочные всех ведомств, что месяц за месяцем прочёсывали тайгу. Сумма, по словам Шмидт, может выйти огромной. Если такого иска не будет – за ложные сведения о себе взрослым грозит лишь штраф 1500 рублей по КоАП. Уплата этой мелочи не отменяет гражданского иска за убытки.

– Там маленький ребенок. Его найти надо. Поэтому не было доследственной проверки, а дело возбудили сразу по тяжкой статье, – подчеркивает Жанна Шмидт.

Именно ребёнок тянет историю в сторону уголовного кодекса. Взрослые сами себе хозяева – искать их никто не просил. Но с ними пятилетняя девочка. Если докажут, что Арину прятали в неблагополучных условиях – это уже статья об оставлении в опасности. Если выяснится, что семья ушла в секту и на ребёнка давили – вопросы станут серьёзнее. Отдельная грань – граница: просроченные загранпаспорта не дают пересечь её законно, а поддельные документы – это уже уголовное преследование. Под удар могут попасть и родственники, если намеренно давали ложную информацию ради страховых выплат.

Бывший следователь Фёдор Глушков смотрит жёстче и приземлённее. Он держится официальной версии – несчастный случай – и не видит статьи за то, что искали "непричастных людей": они об этом не просили. Гражданский иск за поисковую операцию, если его подадут, станет прецедентом – такого ещё не было. Что касается Арины – родителям может грозить административная ответственность, но только если докажут, что они не исполняли обязанности по воспитанию.

Официальная версия следствия – несчастный случай. В Следкоме побег за границу называют несостоятельным. Но криминал не исключают – и могут заново допросить ключевых свидетелей, включая сына Ирины Данила Баталова. Недавно всплыла и новая деталь: Сергей интересовался тропой до скалы Баян – маршрутом, о котором раньше СМИ не писали.