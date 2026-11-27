Сначала управлять можно только Джейсоном: он ждёт возлюбленную Люсию из тюрьмы и действует один, выполняя поручения местных жуликов. Но первые часы перестрелок и погонь почти нет – вместо них бытовые дела, и это похоже на The Sims.

Джейсону нужно привезти Люсии одежду, забрав вещи у её подруги, убраться дома, сделать ремонт, подстричься, купить цветы. Можно сходить в супермаркет, починить машину, сделать татуировку, порыбачить, поискать сокровища на морском дне или поиграть на приставке. До совместного дела героев, которое втягивает их в криминальный заговор по всему штату Леонида, за несколько часов дело так и не дошло.

Свободы стало меньше: угнать можно не каждую машину – для дорогих нужны специальные инструменты. У транспорта заканчивается бензин, поэтому приходится заезжать на заправки, а ещё он ломается и загорается. Прохожие теперь реагируют на игрока: отвечают грубостью, могут ударить, на убийство приезжает полиция.

Штат Леонида красив и детализирован: океан, болота с крокодилами и пеликанами, мусор и следы топлива на дорогах, отражения в воде. Русский язык есть только в субтитрах, персонажи говорят по-английски, а диалоги не ограничиваются заданиями. У Джейсона есть телефон с мессенджерами – читать переписки можно, писать нельзя; приложение для спорта следит за пробежками, а сам герой устаёт, если долго не останавливается. Много внимания уделено звукам – шагам, сердцебиению, шелесту кустов.

В итоге в GTA VI можно просто гулять и наблюдать за жизнью вокруг, но вышла она не такой, как предыдущие части, и, по мнению автора, понравится далеко не всем.