Суд в Москве заочно арестовал стримера и блогера Алексея Губанова*, известного в сети как JesusAVGN. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда, ему вменяют публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил РФ. По этой статье ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Как пояснили в суде изданию, два месяца ареста начнут отсчитываться не сейчас. Срок запустится только когда Губанова* передадут российским правоохранительным органам – при экстрадиции или депортации – либо с момента его задержания на территории России.

По данным соцсетей, у Губанова* больше 1,3 миллиона подписчиков на YouTube. Родился он в Новокузнецке, в 2021 году уехал из России и последние несколько лет живёт в США. Вероятно оттуда, сидя на стримах перед камерой, блогер разгонял фейки об армии РФ и оскорблял россиян за донаты.

В апреле 2025 года Минюст признал его иноагентом – теперь к этому статусу добавился ещё и заочный арест.

*Внесен Минюстом РФ в список иноагентов.