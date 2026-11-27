В Кузбассе любовная история обернулась уголовным делом для 48-летней жительницы Киселевска. Сотрудники отдела по вопросам миграции и ППС в ходе рейда вскрыли фиктивную схему: женщина прописала у себя 31-летнего иностранца, хотя жить в указанном доме он и не собирался.

Как выяснили полицейские, знакомство случилось не в Кузбассе – около полугода назад женщина работала в Иркутской области, где и встретила будущего фигуранта. Между ними завязались отношения, и она позвала мужчину к себе.

– В начале ноября текущего года он прибыл в регион, – отметили в ГУ МВД по Кузбассу.

Дальше началась "бюрократия чувств". Женщина оформила гостю регистрацию по месту пребывания в собственном дачном доме в Прокопьевске. Вот только фактически иностранец туда даже не заглянул: сразу после постановки на учёт он переехал к ней в Киселевск – жить по-настоящему, но незаконно с точки зрения миграционного учёта.

Дознаватели отдела полиции "Рудничный" возбудили в отношении собственницы уголовное дело по статье о фиктивной постановке иностранца на учёт. Теперь за "романтическую прописку" ей грозит до пяти лет лишения свободы. Самого гостя тоже не пощадили: на него составили протокол за нарушение правил пребывания в России и выписали штраф в 4000 рублей.