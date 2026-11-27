Омский суд постановил, что хозяйка собаки бойцовской породы должна выплатить 30 тысяч рублей женщине, пострадавшей во время прогулки с таксой. Об этом пишет Om1 Омск со ссылкой на прокуратуру региона.

Инцидент случился 27 апреля 2026 года на улице 14-й Чередовой. Одна женщина выгуливала таксу на поводке, вторая же выпустила своего американского стаффордширского терьера без ошейника и поводка. В итоге пёс кинулся на таксу. Хозяйка попыталась уберечь любимца, однако терьер укусил и её. Женщине пришлось долго лечиться, какое-то время она не могла работать.

Уладить вопрос с компенсацией без суда не получилось. Потерпевшая подала иск с требованием возместить моральный вред. Суд выяснил, что владелица терьера нарушила правила выгула: собака бегала без поводка.

В результате суд поддержал пострадавшую и постановил, что хозяйка терьера должна выплатить ей 30 тысяч рублей в счёт компенсации морального вреда.

Пока решение суда не имеет законной силы.