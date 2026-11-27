Борис Бурилов вырос в селе Иткуль Новосибирской области: с пяти лет работал в поле и хлебнул тяжёлого труда. В селе стояли руины старого храма, а когда тянули кабель в Китай, рабочие наткнулись на склеп и вытащили кости.

"Мы, ребятня местная, вытащили. Пропаганда шла об отрицании веры. И вот мы черепами этими гоняли в футбол. А потом я взял один череп и подсунул под колесо трёхтонной машины, которая раздавила его. И вот это я не мог забыть", – рассказал он КП-Новосибирск.

После этого, уверен 82-летний сибиряк, с ним регулярно случались неприятности: разрубил ногу, прострелил палец, не заладилось с учёбой. Долгие годы он считал это наказанием.

Уже в зрелом возрасте Борис пришёл к вере, а год назад позвонил благочинному Восточного округа протоиерею Сергию и попросил помочь поставить поклонный крест на месте разрытого кладбища.

Идею жители села обсуждали давно, но никто не решался ходить по инстанциям и выбивать разрешения. Протоиерей Сергей Лепешев получил благословение митрополита и разрешение на установку, обратился к директору Чулымского аграрного лицея Сергею Бочкарёву, в казачье общество "Иткульское" и военно-патриотический клуб. Часть денег пожертвовал Борис с родственниками, материалами помог лицей.

На днях по благословению епископа Владимира крест освятили – на месте, где когда-то стояла церковь во имя великомученика Димитрия Солунского. Чин провели протоиерей Сергий и настоятель Чулымского прихода иерей Константин Голубев.