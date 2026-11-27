В социальных сетях жители Осинников обсуждали странное голосовое сообщение, прозвучавшее в парке возле СК "Шахтер". Из динамиков раздалась фраза: "Внимание, вы находитесь в зоне предупреждения, немедленно покиньте зону". Это вызвало у горожан беспокойство и массу вопросов.

Позднее в администрации Осинников опубликовали официальный ответ и разъяснили ситуацию. По данным мэрии, в спортивном комплексе "Шахтер" сейчас проводится замена системы видеонаблюдения.

– В настоящее время ведется настройка оборудования, по завершению которой данная функция будет отключена, – подчеркнули в мэрии.

В администрации призвали жителей соблюдать спокойствие и принесли извинения за временные неудобства.