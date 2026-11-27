Стоит положить в миску рыбу или что-нибудь вкусное, как кошка подхватывает кусочек зубами и отправляется с "добычей" на комнатный ковер. Хозяева сердятся и ругают питомца. Знакомая история для многих любителей кошек. Но, как пишет издание URA.RU, причина такого поведения нередко в самих людях: они придвигают миску к стене или прячут ее в угол. В итоге за спиной у животного образуется "слепая зона", а спокойный обед оборачивается стрессом.

Зачем кошке укромное место для еды

В естественной среде кошка особенно уязвима, когда ест или пьет: она склоняет голову, улавливает прежде всего запах пищи и смотрит на то, что перед ней. Чтобы следить за происходящим вокруг, ей важно хорошо видеть пространство и понимать, что творится позади.

Нам кажется, что угол кухни или место возле стены отлично подходят для кошачьей миски. Вот только питомцу при этом приходится поворачиваться спиной к комнате. А оттуда в любой момент может подойти хозяин, собака или другое животное. Инстинкт самосохранения заставляет кошку насторожиться: тревога нарастает, и прием пищи начинает казаться небезопасным.

Как сделать кормление спокойнее

Попробуйте отодвинуть миску от угла на 40–50 сантиметров либо расположить ее так, чтобы питомец ел спиной к стене, наблюдая за входом на кухню. Когда сзади все спокойно, а окружающее пространство хорошо просматривается, кошка меньше нервничает и пищеварение обычно налаживается.