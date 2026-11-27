Кемеровский гидрометцентр предупреждает: из-за прохождения фронтальных разделов ночью 27 ноября и днем 28 ноября 2026 года в регионе ожидаются снег, мокрый снег и дождь. В отдельных районах юго-западный ветер усилится до 23 м/с. Также прогнозируются гололедные явления, метели и сильная гололедица, а температура воздуха начнет понижаться.

По данным синоптиков, ночью 28 ноября в Кемеровской области температура составит от – 1 до – 6 градусов, местами опустится до – 11. Днем ожидается от – 4 до +1. Ветер юго-западный 9-14 м/с, местами порывы до 17-22 м/с.

В течение суток будет облачно, пройдет небольшой, местами умеренный снег и мокрый снег. Местами возможны метели, ночью – гололедные явления, а на дорогах образуется сильная гололедица.

В самом Кемерове ночью температура составит от – 2 до – 4 градусов, днем – от 0 до – 2. Ветер юго-западный 9-14 м/с, местами порывы до 19 м/с. В областном центре также ожидается облачная погода, небольшой снег и мокрый снег, метель и сильная гололедица на дорогах.