Группа ВТБ опубликовала неаудированные консолидированные результаты по МСФО за октябрь и десять месяцев 2026 года. Чистая прибыль группы за этот период достигла 451,1 млрд рублей – на 10,8% больше, чем за аналогичный период 2025 года, при рентабельности капитала 18,9%.

В октябре чистая прибыль группы составила 43,6 млрд рублей, увеличившись на 65,2% год к году. Чистые операционные доходы до резервов за десять месяцев выросли на 41,1%, до 1 266,2 млрд рублей, на фоне роста чистых процентных доходов – на 119,1%, до 692,8 млрд рублей, и чистых комиссионных доходов – на 25,0%, до 312,5 млрд рублей.

Первый заместитель президента-председателя правления, финансовый директор ВТБ Дмитрий Пьянов отметил: "Мы продолжаем "кредитный маневр", увеличивая кредитование высококлассных корпоративных заемщиков при сокращении розничного портфеля, оптимизируя таким образом использование капитала. Качество кредитного портфеля остается стабильным: доля неработающих кредитов составляет 3,5%, а их покрытие резервами выросло до 154,1%".

По его словам, результаты октября и десяти месяцев позволяют подтвердить прогноз по чистой прибыли группы за 2026 год в размере не менее 600 млрд рублей.

На фоне общего роста кредитования банки меняют структуру портфелей в пользу корпоративного сегмента. По состоянию на 31 октября 2026 года активы группы составили 39,6 трлн рублей, увеличившись на 7,3% с начала года. Совокупный кредитный портфель до вычета резервов вырос за десять месяцев на 7,2%, до 26,3 трлн рублей: кредиты юридическим лицам увеличились на 12,6%, до 19,4 трлн рублей, тогда как портфель кредитов физлицам сократился на 5,4%, до 6,9 трлн рублей. В результате доля розницы в совокупном кредитном портфеле группы снизилась с начала года на 4 п.п., до 26%.

Объем средств клиентов – физических лиц снизился за десять месяцев на 1,2%, до 13,8 трлн рублей, средства юридических лиц выросли на 3,4%, до 14,3 трлн рублей. Соотношение кредитов и средств клиентов (LDR) составило 88,0% против 83,2% на конец 2025 года.

Расходы на создание резервов за десять месяцев составили 214,7 млрд рублей, увеличившись на 81,8% год к году, стоимость риска – 1,0%. Расходы на персонал и административные расходы выросли на 12,5%, до 486,1 млрд рублей, при этом соотношение расходов к чистым операционным доходам снизилось до 38,3% против 48,1% годом ранее. Нормативы достаточности капитала банка остаются выше регуляторных минимумов: показатель Н20.0 на 1 ноября составил 10,8% против 9,8% на начало года.