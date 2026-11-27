Корреспондент VSE42.Ru побывал на пресс-чае с журналистами и блогерами, где Дед Мороз дал старт новогодней кампании. Один из вопросов касался того, как волшебник обычно наряжает елку.



По словам Деда Мороза, елку он сам не наряжает. В этом ему помогает внучка – Снегурочка. Волшебник объяснил, что просто не успевает заниматься украшением: ему нужно успеть пообщаться со всеми, подарить подарки и новогоднее настроение.

– На самом деле елку я сам не наряжаю – мне помогает внучка моя Снегурочка, потому что я не успеваю ее нарядить. Мне же надо успеть со всеми вами пообщаться, подарить подарок и новогоднее настроение, – рассказал Дед Мороз.

Напомним, ранее мы писали о том, что в областном центре Кузбасса вот-вот откроется усадьба Деда Мороза.