На фоне того, как в этом году менялись цены на курятину, магазины могут устроить акции к Новому году. Это поможет им продать побольше мяса в декабре, пока покупатели активно его берут. Таким прогнозом с URA.RU поделился Анатолий Тихонов, директор Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности РАНХиГС.

По его словам, торговые сети понимают, что за новогодними праздниками следует снижение спроса. Поэтому они стараются перед ними реализовать побольше продукции, предлагая скидки. Если этого не сделать, в январе товар может испортиться, ведь покупатели начнут экономить.

– Поэтому я не думаю, что конец декабря ритейл воспринимает как повод повысить цены на мясо, в том числе на курицу. Скорее может быть обратное, – пояснил Тихонов.

По данным издания, за минувшую неделю курица в опте подешевела на 3% – такое снижение произошло впервые с августа. В магазинах, однако, охлаждённые и замороженные тушки продолжают дорожать: согласно данным Росстата, с 17 по 23 ноября прибавка составила 0,56%.