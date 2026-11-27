В мэрии Кемерова днем 27 ноября корреспонденту VSE42.Ru сообщили, что обработка улиц противогололедными материалами ведется со вчерашнего дня. Всего за сутки использовали 121 тонну реагентов. Сегодня с самого утра предприятия благоустройства продолжают наводить чистоту и порядок в городе.

По данным администрации, в уборке задействованы 191 дорожный рабочий и 98 единиц специализированной техники. Также во всех районах выполняются работы по прометанию тротуаров, они продолжатся и в ночное время.

В мэрии уточнили, что итоговый расход материалов за сегодня будет зависеть от погодных условий – его подсчитают в конце дня.

Напомним, ранее мы писали о том, что дороги в областном центре Кузбасса сковал сильный гололед.

Отметим, что такая ситуация сложилась не только в Кемерове. Так, например, сильная гололедица возникла и в Новосибирске, о чем пишет Om1 Новосибирск. Автомобилистов призывают быть особенно осторожными.