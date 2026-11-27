Утром 25 ноября жителей Новосибирской области предупредили, что из-за участившихся выходов бурых медведей к населённым пунктам могут ввести режим повышенной готовности. Проект постановления об этом разместили на официальном сайте мэрии 24 ноября. В документе жителям Новосибирска и гостям города рекомендовали на время отказаться от прогулок по лесам, расположенным рядом с городом.

Возможные ограничения касались и школ, детских садов, а также организаций дополнительного образования. Учреждениям спорта и культуры предлагалось либо отказаться от мероприятий в лесопарках, либо проводить их в помещениях.

При этом оперативная информация на 25 ноября 2026 года показывала, что обстановка с выходами бурых медведей к населённым пунктам области остаётся стабильной. Новых сигналов о замеченных хищниках не было, а оперативные группы областного Минприроды работают в обычном режиме.

Как пояснили в министерстве, регулировать численность бурых медведей начинают лишь тогда, когда угроза жизни и здоровью людей подтверждена. К этому моменту выпущено 54 приказа, разрешающих отстрел 120 животных. Из них 70 особей уже отстрелили.

– Как мы уже отмечали ранее, большинство медведей ушли в отдалённые территории для подготовки к спячке. Информация о том, что недавно в Тогучинском районе водитель увидел на дороге медведя, является недействительной, – отметили специалисты управления по охране животного мира регионального Минприроды.

Отвечая на вопрос корреспондента Om1 Новосибирск, в ведомстве уточнили: в прошлом году вводить режим повышенной готовности из-за медведей не пришлось. По объяснению экспертов, сейчас бурые медведи стали гораздо реже появляться непосредственно у населённых пунктов. Животные массово уходят в удалённые части охотничьих угодий области, где находятся места их зимней спячки. Поэтому вероятность возникновения опасности специалисты оценивают как низкую.

В министерстве также связали сохранение стабильной обстановки с работой инспекторов по охране животного мира: их действия помогли не допустить вреда жизни и здоровью людей. В завершение в Минприроды НСО уточнили, что ни в этом, ни в прошлом году нападений медведей на людей не зафиксировали.