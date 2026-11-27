Kandinsky 6.5 Video: несколько героев и управление сценами

Модель принимает в запросе сразу несколько изображений: фото людей, персонажей, предметов или мест. Она объединяет их в одну сцену и разворачивает действие по текстовому описанию, а внешность всех участников сохраняет на протяжении всего ролика. Например, для рекламы можно загрузить фото ведущего, товара и интерьера магазина, и модель создаст сцену, в которой ведущий представляет продукт в фирменном пространстве. Также можно работать с постоянными персонажами: герой, которого автор уже использует в других видео, сохранит узнаваемую внешность в новых сюжетах.

Пользователь может заранее определить, с чего начнётся и чем закончится сцена: одно фото становится первым кадром, другое последним, а модель достроит действие между ними. Функция подходит, например, чтобы показать товар до и после использования, плавно перевести действие из одной локации в другую или собрать из нескольких роликов связную историю, в которой последний кадр одного видео становится первым кадром следующего. Режимы можно сочетать: задать первый и последний кадр и добавить героя, который появится в середине ролика.

В новой версии модели заметно выросло качество звуковых эффектов, музыки и речи персонажей. Это удобно для клипов, промо-роликов и других профессиональных видео. Максимальная длина ролика выросла до 10 секунд, а разрешение – до 2K, при этом длительность и разрешение видео пользователь выбирает сам.