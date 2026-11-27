В Евросоюзе с 2019 по 2025 год число заражений крови бактерией Klebsiella pneumoniae, устойчивой к карбапенемам, выросло на 72%. Об этом сообщил Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC). При этом европейская статистика не подтверждает аналогичную угрозу для России: российские ведомства не сообщают об ухудшении ситуации.

Чем опасна бактерия

Как пояснил вирусолог Александр Чепурнов в беседе с Сиб.фм, Klebsiella pneumoniae способна вызывать пневмонию, сепсис и менингит. Тяжелее всего инфекцию переносят пациенты стационаров и люди с ослабленным иммунитетом. По словам эксперта, успехи медицины позволяют спасать людей с тяжелыми патологиями, из-за чего в обществе растет число пациентов, уязвимых перед инфекциями.

Почему возникает устойчивость к антибиотикам

Естественный отбор: чувствительные бактерии погибают, а устойчивые выживают и размножаются.

чувствительные бактерии погибают, а устойчивые выживают и размножаются. Нарушение схемы лечения: если пациент бросает пить антибиотики при первых улучшениях, выжившие бактерии вырабатывают невосприимчивость к препарату.

если пациент бросает пить антибиотики при первых улучшениях, выжившие бактерии вырабатывают невосприимчивость к препарату. Обмен плазмидами: бактерии напрямую передают друг другу фрагменты ДНК с генами устойчивости, даже между разными видами.

Проблемы лечения и альтернативы

Источники для создания новых антибиотиков практически исчерпаны, а бактерии уже адаптируются к препаратам резерва. В качестве дополнительного метода борьбы ученые изучают бактериофаги – вирусы, поражающие бактерии. Однако универсальной заменой антибиотикам они не станут.

Готовность России

О специальных российских разработках против устойчивой Klebsiella pneumoniae вирусологу неизвестно. При этом он отметил, что в случае вспышки инфекции специалисты смогут быстро наладить ее лабораторную диагностику.

– Наверняка люди, заболевшие чем-то таким, будут идентифицироваться. Вот уж чему человечество научилось, так это быстро делать диагностику, – отметил вирусолог.

Для снижения рисков пациентам важно строго соблюдать назначенный врачом курс приема антибиотиков.